Calcio | Serie A 2020-2021 | gol | errori e spettacolo Milan-Roma termina 3-3

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tanti gol, moltomada tutti i lati nel posticipo della quinta giornata della. A San Siro ilcapolista le prova tutte per rimanere a punteggio pieno, ma unaarrembante trova un pareggio importante sul 3-3. Subitoarrembante nel primo tempo. Leao dàe al 2′ pennella per Zlatan Ibrahimovic che anticipa Mirante e trova il vantaggio. Lanon si abbatte e segna il pareggio praticamente subito: papera di Tatarusanu, secondo portiereista, in uscita su corner e Edin Dzeko a porta vuota al 14′ fa 1-1. Tantissime le opportunità da entrambe le parti, ma la prima frazionein ...