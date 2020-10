Rai, conti in rosso e botta sui telespettatori. Terremoto telecomando: chiudono il canale dello sport? (Di domenica 25 ottobre 2020) Alla Rai i conti sono in rosso e tra le opzioni sul tavolo della spending review c'è la soppressione di un canale 5 di viale Mazzini. Brutte notizie per gli appassionati di calcio e sport minori: l'idea, spiega il Fatto quotidiano, è quella di chiudere il canale di Raisport (57 e 58 sul telecomando), pur tenendo in vita l'omonima testata diretta da Auro Bulbarelli. "L'assemblea di Raisport ha consegnato un pacchetto di tre giorni di sciopero al cdr", spiega il Fatto, secondo cui l'offerta verrebbe dirottata su Rai2 e su RaiPlay. "In esame al prossimo cda del 30 ottobre ci sarà pure l'accorpamento Rai5-Rai Storia, mentre sopravviverà Rai Movie". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Alla Rai isono ine tra le opzioni sul tavolo della spending review c'è la soppressione di un5 di viale Mazzini. Brutte notizie per gli appassionati di calcio eminori: l'idea, spiega il Fatto quotidiano, è quella di chiudere ildi Rai(57 e 58 sul), pur tenendo in vita l'omonima testata diretta da Auro Bulbarelli. "L'assemblea di Raiha consegnato un pacchetto di tre giorni di sciopero al cdr", spiega il Fatto, secondo cui l'offerta verrebbe dirottata su Rai2 e su RaiPlay. "In esame al prossimo cda del 30 ottobre ci sarà pure l'accorpamento Rai5-Rai Storia, mentre sopravviverà Rai Movie".

