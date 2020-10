Piomba con l’auto in una piazzetta a Genova e travolge un gruppo di ragazzi: due giovani gravissime. Rintracciato grazie alla targa (Di domenica 25 ottobre 2020) Stava correndo in strada con la sua Bmw a folle velocità nella serata di sabato 24 ottobre, ma all’improvviso ha perso il controllo della vettura ed è Piombato in piazzetta Pedegoli, nel quartiere di Quezzi a Genova. Nell’incidente ha travolto un gruppo di ragazzi e quattro sono rimasti feriti: due ragazze di 16 e 17 anni, di cui una incinta, sono in gravissime condizioni. Una delle due rischia l’amputazione della gamba. Le due ragazze sono ricoverate al Villa Scassi e al San Martino. Dopo l’incidente il giovane, 23enne della zona che probabilmente era ubriaco, ha ripreso la guida ed è scappato. Nella fuga ha però perso la targa, grazie alla quale è stato identificato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Stava correndo in strada con la sua Bmw a folle velocità nella serata di sabato 24 ottobre, ma all’improvviso ha perso il controllo della vettura ed èto inPedegoli, nel quartiere di Quezzi a. Nell’incidente ha travolto undie quattro sono rimasti feriti: due ragazze di 16 e 17 anni, di cui una incinta, sono incondizioni. Una delle due rischia l’amputazione della gamba. Le due ragazze sono ricoverate al Villa Scassi e al San Martino. Dopo l’incidente il giovane, 23enne della zona che probabilmente era ubriaco, ha ripreso la guida ed è scappato. Nella fuga ha però perso laquale è stato identificato e ...

fattoquotidiano : Piomba con l’auto in una piazzetta a Genova e travolge un gruppo di ragazzi: due giovani gravissime. Rintracciato g… - valentinadigrav : RT @Corriere: Piomba con l’auto su un gruppo di ragazzi e scappa. Gravi due donne (una incinta) - fainformazione : In auto piomba su piazza e travolge ragazzi, 2 gravissime Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere d… - fainfocronaca : In auto piomba su piazza e travolge ragazzi, 2 gravissime Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere d… - LiveSicilia : Piomba con l’auto su un gruppo di giovani: scappa, ma perde la targa -