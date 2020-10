Pensione a 67 anni senza 20 anni di contributi

Leggi su pensioniefisco

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ladi vecchiaia si raggiunge al compimento dei 67ma solo per chi ha maturato i 20diminimi. E cosa accade a chi ai 20dinon c’è arrivato? Si perdono le speranze per una possibile? Non sempre è così perchè esistono delle deroghe inserite dalla Legge Amato del 1992 che permettono il pensionamento anche con soli 15di. Cerchiamo di capire chi può sfruttarle e cosa prevedono. Incon la deroga La prima deroga Amato permette il pensionamento a 67con 15 ...