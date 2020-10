Motocross, risultato GP Lommel MXGP 2020: Tim Gajser vince anche in gara-2 e allunga nel Mondiale. Cairoli 10° (Di domenica 25 ottobre 2020) Neanche una caduta nelle prime fasi di gara-2 del GP di Lommel (Belgio), round del Mondiale 2020 di MXGP di Motocross, ha fermato lo sloveno Tim Gajser. L’alfiere della Honda vince la seconda manche e di conseguenza fa sua la prova belga con 18″740 di margine sul francese Romain Febvre (Kawasaki), che aveva sperato a un certo punto di centrare il bersaglio grosso, ma poi autore anch’egli di un errore si è dovuto accontentare della seconda piazza. A completare il podio lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 23″084. Una manche molto complicata per via delle condizioni atmosferiche complicate: sabbia pesante per la pioggia e i canali tramutati in trappole per i centauri. Non ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Neuna caduta nelle prime fasi di-2 del GP di(Belgio), round deldidi, ha fermato lo sloveno Tim. L’alfiere della Hondala seconda me di conseguenza fa sua la prova belga con 18″740 di margine sul francese Romain Febvre (Kawasaki), che aveva sperato a un certo punto di centrare il bersaglio grosso, ma poi autore anch’egli di un errore si è dovuto accontentare della seconda piazza. A completare il podio lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 23″084. Una mmolto complicata per via delle condizioni atmosferiche complicate: sabbia pesante per la pioggia e i canali tramutati in trappole per i centauri. Non ...

