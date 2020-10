Milan, Baresi: «Scudetto? I rossoneri devono pensare in grande» (Di domenica 25 ottobre 2020) Franco Baresi ha parlato delle possibilità di trionfo del Milan: ecco le parole dell’ex colonna e leggenda rossonera Franco Baresi, ai microfoni della Rai, ha parlato degli obiettivi del Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore e leggenda rossonera sulla stagione. «La squadra non deve perdere la fame di prestazioni. Deve continuare a giocare bene ed a pensare partita per partita. Dopo anni, non dobbiamo mancare alla Champions: dobbiamo essere tra i primi quattro. Scudetto? Il Milan deve pensare in grande». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MilanEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Francoha parlato delle possibilità di trionfo del: ecco le parole dell’ex colonna e leggenda rossonera Franco, ai microfoni della Rai, ha parlato degli obiettivi del. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore e leggenda rossonera sulla stagione. «La squadra non deve perdere la fame di prestazioni. Deve continuare a giocare bene ed apartita per partita. Dopo anni, non dobbiamo mancare alla Champions: dobbiamo essere tra i primi quattro.? Ildevein». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Franco Baresi, ai microfoni della Rai, ha parlato degli obiettivi del Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore e leggenda rossonera sulla stagione. «La squadra non deve perdere la fame di ...

Sconcerti: “Questo Milan sembra avere un solo limite…”

Anche solo fisicamente. L’unico limite di questo Milan è dipendere troppo da Ibra. Nel Milan c’è una diversità di gioco e pensiero che sta diventando superiorità. – Attraverso Il Corriere della Sera, ...

