Inger Nilsson | rivelazione sulla sua Pippi Calzelunghe | “Ecco a chi somiglia”

Leggi su youmovies

(Di domenica 25 ottobre 2020) Questo articolosua: “Ecco a chi somiglia” .è famosa per aver interpretato. Ed ecco unache in pochi si sarebbero aspettati.è un’attrice che ha accompagnato intere generazioni. Infatti era lei, da bimba, la protagonista di ‘’, una delle serie tv più amate e seguite. Guardandola ora non è poi così difficile riconoscerla. Basta …