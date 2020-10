Genova, auto piomba su un gruppo di ragazzini: quattro feriti (Di domenica 25 ottobre 2020) Grave incidente a Genova. Una macchina è piombata su un gruppo di ragazzini. Due ragazze sono in condizioni gravissime. Genova – Grave incidente a Genova nella serata di sabato 24 ottobre 2020. Come riportato da Il Messaggero, una macchina è piombata su un gruppo di giovani nel quartiere di Quezzi. Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite. Tra di loro anche due ragazze di 16 e 17 anni, trasportate in ospedale in gravissime condizioni. Una rischia l’amputazione della gamba. L’incidente L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 24. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Bmw ha perso il contro della sua vettura, travolgendo i quattro ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020) Grave incidente a. Una macchina èta su undi. Due ragazze sono in condizioni gravissime.– Grave incidente anella serata di sabato 24 ottobre 2020. Come riportato da Il Messaggero, una macchina èta su undi giovani nel quartiere di Quezzi. Il bilancio è dipersone rimaste ferite. Tra di loro anche due ragazze di 16 e 17 anni, trasportate in ospedale in gravissime condizioni. Una rischia l’amputazione della gamba. L’incidente L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 24. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Bmw ha perso il contro della sua vettura, travolgendo i...

