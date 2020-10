Gazzetta: Inter, Lautaro battibecca con Eriksen e Lukaku. Furioso con Bastoni (Di domenica 25 ottobre 2020) Ieri l’Inter ha vinto sul Genoa con gol di Lukaku e D’Ambrosio. La squadra di Conte non portava a casa una vittoria da un mese. Ad essere apparso l’ombra di se stesso, tra i nerazzurri, scrive la Gazzetta dello Sport, è stato Lautaro. Di lui la rosea racconta soprattutto il nervosismo. “Conte spera di ritrovarlo con l’energia di sempre e, magari, un po’ più tranquillo: l’argentino ha passato parte del primo tempo a battibeccare con Eriksen e pure con Romelu, poi al momento del cambio è arrivata la scenata teatrale. Il tecnico non se n’era neanche accorto: «Lautaro ha giocato per la squadra come sempre, con lui ho un ottimo rapporto e il suo palo in Coppa trema ancora – ha detto Conte -. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Ieri l’ha vinto sul Genoa con gol die D’Ambrosio. La squadra di Conte non portava a casa una vittoria da un mese. Ad essere apparso l’ombra di se stesso, tra i nerazzurri, scrive ladello Sport, è stato. Di lui la rosea racconta soprattutto il nervosismo. “Conte spera di ritrovarlo con l’energia di sempre e, magari, un po’ più tranquillo: l’argentino ha passato parte del primo tempo are cone pure con Romelu, poi al momento del cambio è arrivata la scenata teatrale. Il tecnico non se n’era neanche accorto: «ha giocato per la squadra come sempre, con lui ho un ottimo rapporto e il suo palo in Coppa trema ancora – ha detto Conte -. ...

Gazzetta_it : Nessun tiro, la sostituzione e i pugni alla panchina. #Lautaro, che succede? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #19ottobre ? Fenomeno Ibra, al Milan per sempre ? Caso Dybala alla Juve ?… - Gazzetta_it : #Inter, #Hakimi verso il debutto in #Champions con il sorriso: col #Gladbach vince sempre #ucl - napolista : Gazzetta: #Inter, #Lautaro battibecca con #Eriksen e #Lukaku. Furioso con #Bastoni L’attaccante nerazzurro è appars… - MassimoBozza : RT @GnocchiGene: Genoa-Inter. Conte spiega Eriksen titolare:” Con la mascherina l’avevo scambiato per Barella “. #25ottobre #GenoaInter #ga… -