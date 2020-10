Formula 1 | Hamilton è leggenda | in Portogallo supera Michael Schumacher

(Di domenica 25 ottobre 2020)1, Ralfspiega perchènon è bravo come suo fratello24 settembre 20201, i fan eleggono il pilota 'più impressionante': non è22 settembre 2020 ...

OptaPaolo : 92 - Con la vittoria nel Gran Premio di Portogallo, Lewis #Hamilton è diventato il pilota con più successi (92) nel… - SkySportF1 : Formula 1, Hamilton, il più vincente nella storia: le statistiche dopo il GP di Portimao #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : F1, il team radio di Leclerc nelle libere di Portimao: 'Sento la voce di Hamilton'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - CalcioRepublic : #Formula 1 vince ancora #Hamilton nel #GPPortogallo: #Leclerc quarto - morena_faenza : RT @rtl1025: ?? L'inglese della #Mercedes Lewis #Hamilton sale a 92 successi in carriera e scavalca così Michael #Schumacher, 91, ed è ad un… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Hamilton

Ha conquistato una pole spaziale a Portimao, ma il britannico spiega come non sia stato affatto semplice: 'Non potete immaginare la difficoltà. Così Lewis Hamilton dopo la pole nel Portogallo, la 97^ ...Hamilton dopo Portimao prende il largo, così come la Mercedes nella classifica Costruttori. Con l'assegnazione dei due titoli è al suo conto alla rovescia, diamo uno sguardo ai numeri del ...