Ecco il testo del Dpcm 24 ottobre, firmato nella notte da Conte e Speranza (Di domenica 25 ottobre 2020) Pubblichiamo in allegato il testo ufficiale, con tanto di firma in calce, su carta intestata del Presidente del Consiglio dei Ministri, redatto e firmto furtivamente nella notte, come d'abitudine, dalla premiata fabbrica di Dpcm Conte-Speranza Leggi su firenzepost (Di domenica 25 ottobre 2020) Pubblichiamo in allegato ilufficiale, con tanto di firma in calce, su carta intestata del Presidente del Consiglio dei Ministri, redatto e firmto furtivamente, come d'abitudine, dalla premiata fabbrica di

Open_gol : ?? Ecco il testo definitivo del nuovo Dpcm del 25 ottobre per l’emergenza Coronavirus - IlarioDiGiovamb : Conte firma il nuovo Decreto ? Ecco il testo integrale del DPCM 24 ottobre - FirenzePost : Ecco il testo del Dpcm 24 ottobre, firmato nella notte da Conte e Speranza - camilla_staff : RT @Open_gol: ?? Ecco il testo definitivo del nuovo Dpcm del 25 ottobre per l’emergenza Coronavirus - Matxetero : RT @Open_gol: ?? Ecco il testo definitivo del nuovo Dpcm del 25 ottobre per l’emergenza Coronavirus -