Crotone, Stroppa: "Espulsione di Cigarini? Arbitro un po' frettoloso" (Di domenica 25 ottobre 2020) CAGLIARI - Giovanni Stroppa ha commentato in conferenza stampa il ko alla Sardegna Arena contro il Cagliari : " Durante la settimana studieremo sicuramente le problematiche, ora a caldo posso dire che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) CAGLIARI - Giovanniha commentato in conferenza stampa il ko alla Sardegna Arena contro il Cagliari : " Durante la settimana studieremo sicuramente le problematiche, ora a caldo posso dire che ...

Dalla_SerieA : Diretta Cagliari-Crotone ore 12.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e streaming -… - sportli26181512 : Stroppa: 'Arbitro frettoloso. Non si può giocare così e non fare punti...': Stroppa: 'Arbitro frettoloso. Non si pu… - sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Espulsione di Cigarini? Arbitro un po' frettoloso': Il tecnico dei pitagorici: 'Peccato aver su… - zazoomblog : Crotone Stroppa: “Non è possibile fare una partita simile e non portare a casa punti” - #Crotone #Stroppa:… - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Non è possibile fare una partita simile e non portare a casa punti' - -