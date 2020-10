Classifica Mondiale Moto3: Albert Arenas sempre in vetta, Celestino Vietti terzo a -20 (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo il GP di Teruel, la Classifica Mondiale della Moto3 sorride sempre allo spagnolo Albert Arenas, in testa con 157 punti, +19 sul giapponese Ai Ogura e +20 su Celestino Vietti. Si avvicina alle posizioni di vertice lo spagnolo Jaume Masia, che con la seconda vittoria consecutiva ad Aragon, è quarto a 24 lunghezze da Arenas. Di seguito la graduatoria aggiornata: Classifica Mondiale Moto3 2020 1 Arenas Albert SPA 157 2 19 19 OGURA Ai JPN 138 3 20 1 Vietti Celestino ITA 137 4 24 4 MASIA Jaume SPA 133 5 36 12 ARBOLINO Tony ITA 121 6 38 2 MCPHEE John GBR 119 7 64 26 FERNANDEZ Raul SPA 93 8 67 3 BINDER Darryn RSA ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo il GP di Teruel, ladellasorrideallo spagnolo, in testa con 157 punti, +19 sul giapponese Ai Ogura e +20 su. Si avvicina alle posizioni di vertice lo spagnolo Jaume Masia, che con la seconda vittoria consecutiva ad Aragon, è quarto a 24 lunghezze da. Di seguito la graduatoria aggiornata:2020 1SPA 157 2 19 19 OGURA Ai JPN 138 3 20 1ITA 137 4 24 4 MASIA Jaume SPA 133 5 36 12 ARBOLINO Tony ITA 121 6 38 2 MCPHEE John GBR 119 7 64 26 FERNANDEZ Raul SPA 93 8 67 3 BINDER Darryn RSA ...

Per quanto concerne la classifica mondiale, Arenas rimane in vetta con 157 punti, a precedere Ogura (138), Vietti (137) e Masia (133) in grande ascesa.

