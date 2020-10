Città deserta, tornano le drammatiche atmosfere del lockdown [VIDEO] (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, sabato sera: alle undici i locali chiudono, e nel giro di mezz’ora strade e piazze del centro sono tornate vuote e spettrali. Il primo sabato sera di coprifuoco a Milano è scivolato via abbastanza tranquillamente: a mezzanotte la città era pressochè vuota, gli ultimi avventori dei locali e dei pub stavano rientrando a casa. … L'articolo Città deserta, tornano le drammatiche atmosfere del lockdown VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, sabato sera: alle undici i locali chiudono, e nel giro di mezz’ora strade e piazze del centro sono tornate vuote e spettrali. Il primo sabato sera di coprifuoco a Milano è scivolato via abbastanza tranquillamente: a mezzanotte la città era pressochè vuota, gli ultimi avventori dei locali e dei pub stavano rientrando a casa. … L'articolo Cittàledelproviene da www.meteoweek.com.

