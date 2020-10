Brindisi. Elia Pati morto in un incidente ad Ostuni (Di domenica 25 ottobre 2020) Un morto e un ferito. È il bilancio dello scontro tra due moto lungo la superstrada Brindisi-Bari, all’altezza dell’uscita Ostuni-Villanova, in direzione nord. Elia Pati, 45 anni di Brindisi, è morto, mentre l’altro centauro è rimasto ferito in modo lieve. Elia Pati, nell’impatto, è stato sbalzato dalla moto ed è finita in un canale di scolo. Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 ottobre 2020) Une un ferito. È il bilancio dello scontro tra due moto lungo la superstrada-Bari, all’altezza dell’uscita-Villanova, in direzione nord., 45 anni di, è, mentre l’altro centauro è rimasto ferito in modo lieve., nell’impatto, è stato sbalzato dalla moto ed è finita in un canale di scolo.

brindisilibera : New post (BRINDISI.Left Brindisi sul comunicato del PD circa un progetto di rigenerazione urbana al quartiere S.Eli… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Left Brindisi sul comunicato del PD circa un progetto di rigenerazione urbana al quartiere S.Eli… - Brundisiumnet : Left Brindisi: 'il disagio di Sant'Elia va affrontato subito, senza attende un presunto progetto di rigenerazione u… - Brundisiumnet : Pd Brindisi: 'Il quartiere Sant'Elia sia al centro del nuovo programma nazionale di rigenerazione urbana' -… - Brundisiumnet : Left Brindisi: 'maggiore attenzione per il quartiere Sant'Elia' - -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi Elia Brindisi. Elia Pati morto in un incidente ad Ostuni - La Prima Pagina La Prima Pagina Brindisi. Elia Pati morto in un incidente ad Ostuni

Un morto e un ferito. È il bilancio dello scontro tra due moto lungo la superstrada Brindisi-Bari, all’altezza dell’uscita Ostuni-Villanova, in direzione nord. Elia Pati, 45 anni di Brindisi, è morto, ...

Morte del motociclista, due comunità in lutto - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi

Elia Pati, 45 anni, conosciuto da tutti come 'Elio' ha perso il controllo della sua Ducati che è finita in un canale di scolo accanto alla statale. Ferito un amico che era con lui. In lutto due comuni ...

Un morto e un ferito. È il bilancio dello scontro tra due moto lungo la superstrada Brindisi-Bari, all’altezza dell’uscita Ostuni-Villanova, in direzione nord. Elia Pati, 45 anni di Brindisi, è morto, ...Elia Pati, 45 anni, conosciuto da tutti come 'Elio' ha perso il controllo della sua Ducati che è finita in un canale di scolo accanto alla statale. Ferito un amico che era con lui. In lutto due comuni ...