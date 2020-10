Uomini e Donne, Biagio va a casa di Gemma Galgani: “momenti passionali” (Di sabato 24 ottobre 2020) Gemma Galgani racconta di un incontro focoso a casa sua con Biagio Gemma Galgani, nella puntata della trasmissione di Maria De Filippi di qualche giorno fa, era stata al centro dell’ennesima lite con Tina Cipollari. Le due Donne non si sono mai prese. La loro è stata sin dall’inizio delle apparizioni televisive una antipatia manifesta. … L'articolo Uomini e Donne, Biagio va a casa di Gemma Galgani: “momenti passionali” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 ottobre 2020)racconta di un incontro focoso asua con, nella puntata della trasmissione di Maria De Filippi di qualche giorno fa, era stata al centro dell’ennesima lite con Tina Cipollari. Le duenon si sono mai prese. La loro è stata sin dall’inizio delle apparizioni televisive una antipatia manifesta. … L'articolova adi: “momenti passionali” proviene da leggilo.org.

