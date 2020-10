Tragedia sulle strade del Casertano: frontale tra due auto, ventenne muore sul colpo (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna ragazzo di 20 anni è deceduto mentre un 63enne è rimasto ferito in seguito ad uno scontro frontale che ha coinvolto le auto su cui viaggiavano, nel comune di Grazzanise. L’impatto è stato talmente violento che le due vetture sono rimaste incastrate l’una nell’altra, e sono dovuti così intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco (una proveniente dalla sede Centrale di Caserta e una seconda dal distaccamento di Mondragone) per liberare i feriti dalle lamiere accartocciate; purtroppo uno dei conducenti, un 20enne di Castel Volturno, non ce l’ha fatta, mentre l’altro ferito, un 63enne di Santa Maria la Fossa, è stato affidato ai sanitari del 118 e condotto in gravi condizioni in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna ragazzo di 20 anni è deceduto mentre un 63enne è rimasto ferito in seguito ad uno scontroche ha coinvolto lesu cui viaggiavano, nel comune di Grazzanise. L’impatto è stato talmente violento che le due vetture sono rimaste incastrate l’una nell’altra, e sono dovuti così intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco (una proveniente dalla sede Centrale di Caserta e una seconda dal distaccamento di Mondragone) per liberare i feriti dalle lamiere accartocciate; purtroppo uno dei conducenti, un 20enne di Castel Volturno, non ce l’ha fatta, mentre l’altro ferito, un 63enne di Santa Maria la Fossa, è stato affidato ai sanitari del 118 e condotto in gravi condizioni in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tragedia a Castel di Sangro (L'Aquila). Un uomo di 88 anni, precipita dal balcone della Residenza Sanitaria Assistenziale, morendo sul colpo. Il dramma si sarebbe verificato intorno alle 7 ...

Covid, a Napoli scene di guerriglia contro De Luca e lockdown

Napoli - Un migliaio di giovani a volto coperto, tra loro molti militanti del circuito 'antagonistà e non solo, sono scesi per le strade a Napoli, nella prima serata di coprifuoco alle 23, per protest ...

Tragedia a Castel di Sangro (L'Aquila). Un uomo di 88 anni, precipita dal balcone della Residenza Sanitaria Assistenziale, morendo sul colpo. Il dramma si sarebbe verificato intorno alle 7 ...

Napoli - Un migliaio di giovani a volto coperto, tra loro molti militanti del circuito 'antagonistà e non solo, sono scesi per le strade a Napoli, nella prima serata di coprifuoco alle 23, per protest ...