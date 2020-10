Tenderfoot Tactics, una compagnia di goblin in viaggio in un nuovo RPG tattico per PC (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, il publisher Ice Water Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo RPG tattico a turni, caratterizzato da uno stile artistico minimale, ma estremamente peculiare.Si tratta di Tenderfoot Tactics, piccolo gioco indie nel quale assumerete il controllo di un goblin, in fuga da una pericolosa nebbia che ha distrutto il vostro villaggio. Da una fuga ad una grande avventura, caratterizzata dall'incontro con altri personaggi e goblin che potranno aiutarvi nella vostra missione.Il gioco è stato sviluppato da Badru, Michael Bell, Isa Hutchinson, Taylor Thomas, Zoe Vartanian e Madison Pathe, già responsabili di giochi come Pattern e Viridi, decisamente più tranquilli e innoqui di Tenderfoot Tactics.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, il publisher Ice Water Games ha annunciato l'arrivo di unRPGa turni, caratterizzato da uno stile artistico minimale, ma estremamente peculiare.Si tratta di, piccolo gioco indie nel quale assumerete il controllo di un, in fuga da una pericolosa nebbia che ha distrutto il vostro villaggio. Da una fuga ad una grande avventura, caratterizzata dall'incontro con altri personaggi eche potranno aiutarvi nella vostra missione.Il gioco è stato sviluppato da Badru, Michael Bell, Isa Hutchinson, Taylor Thomas, Zoe Vartanian e Madison Pathe, già responsabili di giochi come Pattern e Viridi, decisamente più tranquilli e innoqui di.Leggi altro...

Eurogamer_it : #TenderfootTactics, una compagnia di goblin in viaggio in un nuovo RPG tattico per PC. -

Ultime Notizie dalla rete : Tenderfoot Tactics Migliori videogiochi in uscita: Ottobre 2020 | Elenco tuttoteK