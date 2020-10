Serie D, girone A: focus su Piemonte e Valle d’Aosta (Di sabato 24 ottobre 2020) credits: LNDDopo cinque giornate dall’inizio del girone A iniziano a delinearsi i primi scenari significativi in classifica. Analizzando la situazione delle squadre Piemontesi spicca la posizione di vertice del Bra. I giallorossi, grazie alla vittoria di domenica scorsa ai danni del Casale, raggiungono il primato in classifica. Buon inizio anche per l’HSL Derthona che, in solitaria al quarto posto, è in piena zona play off. Immediatamente alle spalle del Derthona, la quinta e la sesta posizione sono occupate rispettivamente da Saluzzo e Borgosesia. Le due compagini Piemontesi registrano entrambe sette punti. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, da segnalare la situazione di Gozzano (quattro punti) e Fossano (tre punti) che si districano in zona play out. Infine il Casale, reduce dalla sconfitta con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) credits: LNDDopo cinque giornate dall’inizio delA iniziano a delinearsi i primi scenari significativi in classifica. Analizzando la situazione delle squadresi spicca la posizione di vertice del Bra. I giallorossi, grazie alla vittoria di domenica scorsa ai danni del Casale, raggiungono il primato in classifica. Buon inizio anche per l’HSL Derthona che, in solitaria al quarto posto, è in piena zona play off. Immediatamente alle spalle del Derthona, la quinta e la sesta posizione sono occupate rispettivamente da Saluzzo e Borgosesia. Le due compaginisi registrano entrambe sette punti. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, da segnalare la situazione di Gozzano (quattro punti) e Fossano (tre punti) che si districano in zona play out. Infine il Casale, reduce dalla sconfitta con la ...

AGRIGENTO. Esordio casalingo negativo per le ragazze dell’Asd Concordia futsal. La prima gara di campionato di serie C a girone unico contro le ospiti del Castellammare (che in passato ha militato in ...

AGNONE - Si respira un’aria frizzante in alto Molise, e non solo per le temperature autunnali. Domani allo stadio “Civitelle” andrà in scena ...

AGRIGENTO. Esordio casalingo negativo per le ragazze dell'Asd Concordia futsal. La prima gara di campionato di serie C a girone unico contro le ospiti del Castellammare (che in passato ha militato in ...

AGNONE - Si respira un'aria frizzante in alto Molise, e non solo per le temperature autunnali. Domani allo stadio "Civitelle" andrà in scena ...