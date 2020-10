Sampdoria | Quagliarella | “Confronto dopo il k o col Benevento Gasp? Lo stimo”

(Di sabato 24 ottobre 2020) Lasi impone sul campo dell'Atalanta e risale la classifica. Merito anche delle reti di Fabio. L'attaccante blucerchiato ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Ormai conoscoerini da tanti anni. C'è stima reciproca. Posso dire di averlo visto crescere (ride ndr.). Ci siamo fatti un esame di coscienzala sconfitta contro il. Abbiamo dato importanti dimostrazioni. Non ho fissato obiettivi particolari. Non sono giovanissimo. Provo a dare il massimo stando bene fisicamente. Il campionato è appena iniziato, posso permettermi di fantasticare".: “Confrontoil k.o. col? Lo stimo” ...

168 - Fabio #Quagliarella ha eguagliato Giuseppe Savoldi, entrambi 168 gol, al 15º posto dei migliori marcatori all-time in #SerieA. Sono 12 i gol dell'attaccante della @sampdoria contro l'Atalanta in ...Anche la Sampdoria attinge alla panchina, sostituendo Ramirez e Quagliarella con Verre e Keita. Proprio quest’ultimo, dopo pochi minuti, compie un ingenuità clamorosa, colpendo Zapata con un calcio in ...