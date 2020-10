Salvini attacca Conte: prendersela con palestre e piscine, bar e ristoranti, cinema e teatri, non serve a niente (Di sabato 24 ottobre 2020) Matteo Salviuni anticipa su facebook quanto deciso dai grillini a spese degli italiani. “16.06 di oggi, telefonata di Conte per preannunciare (non condividere o discutere) l’ennesimo DPCM con cambiamenti: limiti e chiusure. Bisogna tutelare i soggetti più fragili, anziani e malati, senza richiudere in casa 60 milioni di Italiani. Servono subito tamponi a domicilio, assunzioni di medici e infermieri, più autobus e metropolitane, cure a casa per i malati meno gravi. Servono soldi, veri e subito, sui conti correnti di chi sarà danneggiato da nuove limitazioni o chiusure. prendersela con palestre e piscine, bar e ristoranti, cinema e teatri, non serve a niente. Ma cosa significa “raccomandare” ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 ottobre 2020) Matteo Salviuni anticipa su facebook quanto deciso dai grillini a spese degli italiani. “16.06 di oggi, telefonata diper preannunciare (non condividere o discutere) l’ennesimo DPCM con cambiamenti: limiti e chiusure. Bisogna tutelare i soggetti più fragili, anziani e malati, senza richiudere in casa 60 milioni di Italiani. Servono subito tamponi a domicilio, assunzioni di medici e infermieri, più autobus e metropolitane, cure a casa per i malati meno gravi. Servono soldi, veri e subito, sui conti correnti di chi sarà danneggiato da nuove limitazioni o chiusure.con, bar e, non. Ma cosa significa “raccomandare” ...

