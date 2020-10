Napoli | rinnovo Gattuso | intesa su durata e ingaggio

(Di sabato 24 ottobre 2020) Gennaroha trovato un accordo di massima con Aurelio De Laurentiis per ildi contratto. I dettagli Secondo quanto rivelato da Repubblica, Aurelio De Laurentiis e Gennarohanno trovato un’per ildi contratto del tecnico del. Nello specifico, le due partita si sarebbero accordati per un nuovo contratto sino al 2023 con unaumentato che sfiora i 2 milioni di euro all’anno. Leggi su Calcionews24.com

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso hanno trovato un'intesa per il rinnovo di contratto del tecnico del Napoli