MotoGP, Franco Morbidelli: “La prima fila era il nostro obiettivo, mi sento più a mio agio sulla moto” (Di sabato 24 ottobre 2020) Franco Morbidelli ha realizzato il 2° tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Teruel di MotoGP. Pertanto, il centauro della Yamaha partirà dalla prima fila nella gara programmata per le ore 13.00 di domani. Un risultato notevole per il venticinquenne romano, il quale è stato battuto da Takaaki Nakagami . L’alfiere del Team Petronas si candida quindi per la vittoria nella giornata di domani. Ecco quando dichiarato caldo da Morbido nell’intervista con Sky Sport MotoGP tenuta subito dopo la fine delle qualifiche. “Sono contento della prima fila, era il nostro obiettivo principale per la giornata odierna. Sono felice soprattutto perché abbiamo migliorato diverse cose rispetto ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)ha realizzato il 2° tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Teruel di. Pertanto, il centauro della Yamaha partirà dallanella gara programmata per le ore 13.00 di domani. Un risultato notevole per il venticinquenne romano, il quale è stato battuto da Takaaki Nakagami . L’alfiere del Team Petronas si candida quindi per la vittoria nella giornata di domani. Ecco quando dichiarato caldo da Morbido nell’intervista con Sky Sporttenuta subito dopo la fine delle qualifiche. “Sono contento della, era ilprincipale per la giornata odierna. Sono felice soprattutto perché abbiamo migliorato diverse cose rispetto ...

