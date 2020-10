“L’uomo bicentenario” | una storia senza tempo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) La vita inizia quando finisce o finisce quando inizia? Domandone esistenziale da mille punti. La certezza, comunque, è che finisce e bisogna, prima o poi, inevitabilmente, separarsi da tutto ciò che si ama e si è amato. Non vive all’infinito come non si ama all’infinito. Questo per i comuni mortali, non per il vetusto Robin Williams ne “L’uomo bicentenario”. Alla scoperta della vita. Come il robot di latta ne “Il Mago di Oz” aveva bisogno di un cuore, anche Andrew Martin modello NDR-114 vuole assolutamente vivere. Tratto dall’omonimo racconto e dal romanzo “Robot NDR-113” del padre della fantascienza Isaac Asimov, il film con Robin Williams diretto da Chris Columbus, seppur oggi un classico della filmografia dell’attore scomparso, nel 1999 fu un insuccesso di pubblico e di critica consolato da ...