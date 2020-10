“La rimanda”. Conte parla domani? Dpcm: nodo-spostamenti (Di sabato 24 ottobre 2020) Le agenzie avevano battuto la notizia di Giuseppe Conte pronto a tenere una conferenza stampa alle 20.30 di sabato 24 ottobre per illustrare le nuove misure che verranno introdotte con il terzo Dpcm delle ultime due settimane. E invece pare che la comunicazione del premier sia stata rimandata alla giornata di domenica a causa delle verifiche ancora in corso tra Stato e Regioni. Nella bozza di decreto circolata oggi pomeriggio è prevista la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione a partire dalle 18, così come la chiusura di palestre, piscine, sale giochi, spettacoli in teatro e al cinema. Inoltre è stata inserita una “forte raccomandazione” di non spostarsi tra i comuni se non strettamente necessario: una sorta di invito all'auto-lockdown, con priorità assoluta a lavoro e scuola. Stando alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Le agenzie avevano battuto la notizia di Giuseppepronto a tenere una conferenza stampa alle 20.30 di sabato 24 ottobre per illustrare le nuove misure che verranno introdotte con il terzodelle ultime due settimane. E invece pare che la comunicazione del premier sia stata rimandata alla giornata di domenica a causa delle verifiche ancora in corso tra Stato e Regioni. Nella bozza di decreto circolata oggi pomeriggio è prevista la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione a partire dalle 18, così come la chiusura di palestre, piscine, sale giochi, spettacoli in teatro e al cinema. Inoltre è stata inserita una “forte raccomandazione” di non spostarsi tra i comuni se non strettamente necessario: una sorta di invito all'auto-lockdown, con priorità assoluta a lavoro e scuola. Stando alle ...

