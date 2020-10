F1, Lando Norris: “Potevamo fare di più” (Di sabato 24 ottobre 2020) Lando Norris commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, dodicesimo atto del Mondiale F1 2020. Il britannico della McLaren ha completato all’ottavo posto la sessione odierna con il crono di 1.17.525. Il compagno di squadra dello spagnolo Carlos Sainz è soddisfatto al termine della seconda giornata del week-end ed è fiducioso per il proseguo del fine settimana. Il giovane alfiere di McLaren ha affermato ai microfoni della massima formula: “Potevamo fare di più. Ma dovremo aspettare e vedere. Non conosco il nostro passo gara ed il degrado delle gomme. Per me domani sarà tutto una sorpresa, cercheremo di fare del nostro meglio e di metterci alle spalle i nostri diretti rivali in classifica. L’alfiere della formazione di Woking ha ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, dodicesimo atto del Mondiale F1 2020. Il britannico della McLaren ha completato all’ottavo posto la sessione odierna con il crono di 1.17.525. Il compagno di squadra dello spagnolo Carlos Sainz è soddisfatto al termine della seconda giornata del week-end ed è fiducioso per il proseguo del fine settimana. Il giovane alfiere di McLaren ha affermato ai microfoni della massima formula: “Potevamodi più. Ma dovremo aspettare e vedere. Non conosco il nostro passo gara ed il degrado delle gomme. Per me domani sarà tutto una sorpresa, cercheremo didel nostro meglio e di metterci alle spalle i nostri diretti rivali in classifica. L’alfiere della formazione di Woking ha ...

