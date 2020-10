Conte sta per parlare in diretta agli Italiani: le anticipazioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe parlare questa sera intorno alle 20.30 per comunicare le nuove restrizioni e le nuove misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Secondo quanto spiega ancora l’agenzia di stampa, si dovrebbe trattare di una conferenza stampa per spiegare le disposizioni del prossimo dpcm e non di una semplice comunicazione. Sono ore decisive per il prossimo dpcm: il governo è al lavoro per elaborare misure ancora più restrittive e far fronte alla seconda ondata di contagi da Coronavirus. Dopo un vertice tra il premier e i capidelegazione e dopo il confronto con il Cts e le Regioni, alle 17 è iniziata una conference call tra Giuseppe Conte, i capigruppo della maggioranza e ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, il presidente del Consiglio, Giuseppe, dovrebbequesta sera intorno alle 20.30 per comunicare le nuove restrizioni e le nuove misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Secondo quanto spiega ancora l’agenzia di stampa, si dovrebbe trattare di una conferenza stampa per spiegare le disposizioni del prossimo dpcm e non di una semplice comunicazione. Sono ore decisive per il prossimo dpcm: il governo è al lavoro per elaborare misure ancora più restrittive e far fronte alla seconda ondata di contagi da Coronavirus. Dopo un vertice tra il premier e i capidelegazione e dopo il confronto con il Cts e le Regioni, alle 17 è iniziata una conference call tra Giuseppe, i capigruppo della maggioranza e ...

