“Che delusione…” GF Vip | dopo la puntata Tommaso Zorzi non si tiene

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020)lain diretta del ‘GF Vip’ c’è stato uno scontro tra Francesco Oppini e. Andiamo con ordine: il padrone di casa Alfonso Signorini ha fatto vedere a tutti un video nel quale il figlio di Alba Parietti diceva a coloro che stavano nella stanza arancione che c’è una sorta di antipatia da parte dei telespettatori. Ha detto di non fare gruppo. L’influencer si è innervosito non poco ed ha affrontato direttamente il coinquilino, criticandolo per i suoi atteggiamenti. Infatti, ha affermato: “Ci hai ridotto ad una questione di numeri”. Non a caso lo ha anche nominato perché non starebbe più credendo alla sincerità di colui che pensava potesse diventare un suo amico. Gli utenti si sono già fatti un’idea e ...