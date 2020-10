Campania, passo indietro di De Luca: per il momento nessun lockdown (Di sabato 24 ottobre 2020) Niente lockdown, almeno per il momento, in Campania. Dalla conferenza Stato-Regioni, infatti, è emersa l’indicazione di non assumere misure restrittive troppo drastiche rispetto al resto dell’Italia. Il governatore Vincenzo De Luca, dunque, ha dovuto fare un passo indietro – volente o nolente – e dunque non ci sarà il lockdown, principalmente perché è improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, fatto che comporterebbe incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Niente, almeno per il, in. Dalla conferenza Stato-Regioni, infatti, è emersa l’indicazione di non assumere misure restrittive troppo drastiche rispetto al resto dell’Italia. Il governatore Vincenzo De, dunque, ha dovuto fare un– volente o nolente – e dunque non ci sarà il, principalmente perché è improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, fatto che comporterebbe incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali.

