Campania Libera-Noi Campani-Psi: intesa su Porcelli capogruppo in Consiglio Regionale (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia a delinearsi il quadro politico in Consiglio Regionale. Lunedì mattina, alle ore 11.30, il parlamentino campano si riunirà per la prima volta dopo le elezioni di settembre. Come da prassi, la riunione sarà l'occasione per costituire i gruppi consiliari. Quello a cinque costituito da Campania Libera-Noi Campani e Psi vedrà come capogruppo il napoletano Giovanni Porcelli, in quota Cl. Suo vice, per la componente mastelliana, sarà la casertana Luigia Iodice. E' questo l'esito di un incontro tenutosi ieri a Salerno tra i cinque consiglieri (ci sono pure Giovanni Savastano, Luigi Abbate e il socialista Andrea Volpe) e i riferimenti delle tre liste.

Il governatore della Campania usa toni quasi apocalittici ... Comuni e Province provano comunque a tenere abbastanza libere le agende, nel caso arrivasse 'la chiamata'. Il clima lo impone. Anche ...

Campania, 1760 positivi e 11 vittime. Ad Arzano «zona rossa» non cambia nulla: nessun controllo tutto il giorno

Ad Arzano dichiarata nottetempo zona rossa non cambia nulla eccetto i negozi chiusi: il Comune non è stato presidiato per tutto il giorno. In serata, arriva l’Esercito. Sos anestesisti, da Roma ne arr ...

