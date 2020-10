Atalanta-Sampdoria 1-3, Terza vittoria di fila dei doriani (Di sabato 24 ottobre 2020) Terza vittoria di fila per la Samp, secondo ko per l'Atalanta dopo quello di Napoli. A Bergamo finisce 3-1 per la Sampdoria il primo match del sabato della quinta giornata di serie A. Ospiti in vantaggio dopo 13 minuti con Quagliarella che batte Sportiello da dentro l'area. Nel primo tempo il bomber blucerchiato ha l'occasione per la doppietta ma il portiere atalantino para il suo tiro dagli undici metri. In avvio di ripresa Gasperini mette dentro Zapata, Gosens e Toloi, rinnegando il turnover iniziale, ma è la Samp a trovare il raddoppio con il colpo di testa di Thorsby. A un quarto d'ora dalla fine il rigore di Zapata accorcia le distanze, prima che Jankto chiuda i giochi.Risultati: Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, ore 18 Genoa-Inter, ore 20.45 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 ottobre 2020)diper la Samp, secondo ko per l'dopo quello di Napoli. A Bergamo finisce 3-1 per lail primo match del sabato della quinta giornata di serie A. Ospiti in vantaggio dopo 13 minuti con Quagliarella che batte Sportiello da dentro l'area. Nel primo tempo il bomber blucerchiato ha l'occasione per la doppietta ma il portiere atalantino para il suo tiro dagli undici metri. In avvio di ripresa Gasperini mette dentro Zapata, Gosens e Toloi, rinnegando il turnover iniziale, ma è la Samp a trovare il raddoppio con il colpo di testa di Thorsby. A un quarto d'ora dalla fine il rigore di Zapata accorcia le distanze, prima che Jankto chiuda i giochi.Risultati: Sassuolo-Torino 3-3;1-3, ore 18 Genoa-Inter, ore 20.45 ...

