Apex Legends | posticipata la versione per Nintendo Switch

Leggi su tuttotek

(Di sabato 24 ottobre 2020)sudeve rimanere in forno ancora per un po’, Respawn annuncia che il porting è stato rimandato al prossimo anno I free to play susono piuttosto numerosi, ma è sapere comune che la scelta non è così vasta come per le altre console casalinghe. Perciò se un qualsiasi gioco gratuito esce su questa console riceve immediate attenzioni dalla community.per questo motivo era sotto i riflettori con un’attesa per la sua uscita suquasi snervante, specialmente grazie al silenzio radio degli ultimi mesi. Respawn quieta le acque con un messaggio sul suo blog ufficiale, aggiornandoci sullo sviluppo e la data di ...