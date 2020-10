A La Maddalena 6 casi di coronavirus | ' Ma quelli effettivi sono di più'

(Di sabato 24 ottobre 2020) , Visited 90 times, 90 visits today, Notizie Simili: Due insegnanti e una bambina della scuola di Santa… I contenitori per raccolta differenziata per la…, a Olbia un ...

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena casi

Gallura Oggi

Vico del Gargano, 24/10/2020 – Un nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato all’interno di una classe dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Publio Virgilio Marone” in contrada ...Il Sindaco di Vico del Gargano ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura in via precauzionale dell'Istituto Superiore fino al 27 ottobre ...