Uomini e Donne, Ida Platano torna a parlare: la verità sul nuovo flirt (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuove rivelazioni importanti per Ida Platano sulla sua sfera personale: ecco la lunga intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine L’addio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ormai è noto da tanto tempo con i due ex che hanno preferito non svelare le novità. L’ex dama si è confessata sul nuovo numero di Uomini … L'articolo Uomini e Donne, Ida Platano torna a parlare: la verità sul nuovo flirt è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuove rivelazioni importanti per Idasulla sua sfera personale: ecco la lunga intervista ai microfoni diMagazine L’addio tra Idae Riccardo Guarnieri ormai è noto da tanto tempo con i due ex che hanno preferito non svelare le novità. L’ex dama si è confessata sulnumero di… L'articolo, Ida: la verità sulè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lauraboldrini : Il #SakharovPrize per la libertà di pensiero va all’opposizione democratica in #Bielorussia. Un riconoscimento im… - matteosalvinimi : #Salvini: Bertolaso è uno dei nomi emersi sul tavolo del centrodestra. Per Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, f… - matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - DonyGent : RT @GagliardoneS: Due uomini non fanno una madre, due donne non fanno un padre, un uomo e una donna fanno un padre e una madre! Mettetevel… - sedicizero : RT @GagliardoneS: Due uomini non fanno una madre, due donne non fanno un padre, un uomo e una donna fanno un padre e una madre! Mettetevel… -