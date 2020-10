Tracciamento in tilt, a scuola la decisione di mettere le classi in quarantena la prendono i presidi (di loro iniziativa). Ats: “Siamo troppo pochi, i dirigenti non ci aspettino” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ho tenuto una classe a casa di mia iniziativa. La mamma di uno studente mi aveva avvisato che il figlio era positivo. Ho provato subito a mettermi in contatto con l’Ats, mandando una mail e chiamando al telefono per tre giorni di fila ma la linea era sempre occupata”. A parlare è il preside di un istituto superiore della provincia di Como. “Io non sono un’autorità sanitaria, non posso disporre la quarantena, ho bisogno di un atto ufficiale, quindi mi sono limitato a raccomandare di non frequentare la scuola. Per fortuna ha prevalso il buon senso e tutti sono rimasti a casa in didattica a distanza”. In effetti, la stessa Ats Insubria precisa al fattoquotidiano.it che solo l’azienda sanitaria può attivare le procedure per mettere in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ho tenuto una classe a casa di mia. La mamma di uno studente mi aveva avvisato che il figlio era positivo. Ho provato subito a mettermi in contatto con l’Ats, mandando una mail e chiamando al telefono per tre giorni di fila ma la linea era sempre occupata”. A parlare è il preside di un istituto superiore della provincia di Como. “Io non sono un’autorità sanitaria, non posso disporre la, ho bisogno di un atto ufficiale, quindi mi sono limitato a raccomandare di non frequentare la. Per fortuna ha prevalso il buon senso e tutti sono rimasti a casa in didattica a distanza”. In effetti, la stessa Ats Insubria precisa al fattoquotidiano.it che solo l’azienda sanitaria può attivare le procedure perin ...

