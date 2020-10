Sophie Codegoni rifiuta il contatto fisico | Corteggiatore scacciato malamente a Uomini e Donne (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’esperienza di Sophie Codegoni a Uomini e Donne sembra ancora in alto mare. Al contrario dell’ex compagna di trono, Jessica Antonini, già felicemente fidanzata col Corteggiatore che ha scelto, Sophie Codegoni è ben lontana dal colpo di fulmine. Nonostante sia la tronista più desiderata della storia di Uomini e Donne, forse per la sua giovane età, sembra che Sophie stia facendo fatica a stringere un legame forte coi suoi corteggiatori. In particolare, Sophie Codegoni rifiuta il contatto fisico e, perciò, ha cacciato via malamente uno dei suoi nuovi corteggiatori, ... Leggi su giornal (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’esperienza disembra ancora in alto mare. Al contrario dell’ex compagna di trono, Jessica Antonini, già felicemente fidanzata colche ha scelto,è ben lontana dal colpo di fulmine. Nonostante sia la tronista più desiderata della storia di, forse per la sua giovane età, sembra chestia facendo fatica a stringere un legame forte coi suoi corteggiatori. In particolare,ile, perciò, ha cacciato viauno dei suoi nuovi corteggiatori, ...

