Roma, incidente mortale tra due scooter a Corso Trieste: morta una donna di 38 anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) incidente mortale questo pomeriggio a Roma, poco dopo le ore 16, in Corso Trieste, angolo via Nomentana. Le pattuglie della Polizia Locale, gruppo Parioli, sono intervenute dopo uno scontro tra due ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020)questo pomeriggio a, poco dopo le ore 16, in, angolo via Nomentana. Le pattuglie della Polizia Locale, gruppo Parioli, sono intervenute dopo uno scontro tra due ...

Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Roma, incidente tra quattro veicoli in corso Trieste: muore una donna di 38 anni - leggoit : Roma, incidente mortale tra due scooter a Corso Trieste: morta una donna di 38 anni - LinaVadal : RT @rep_roma: Roma, incidente tra moto in corso Trieste: muore una donna di 38 anni [di] [aggiornamento delle 20:58] - Italia_Notizie : Roma, incidente tra quattro veicoli in corso Trieste: muore una donna di 38 anni - infoitinterno : Roma, incidente a Corso Trieste: muore una donna di 38 anni in uno scontro tra moto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente Roma, incidente a Corso Trieste: muore una donna di 38 anni in uno scontro tra moto Il Messaggero Roma, incidente mortale tra due scooter a Corso Trieste: morta una donna di 38 anni

Incidente mortale questo pomeriggio a Roma, poco dopo le ore 16, in Corso Trieste, angolo via Nomentana. Le pattuglie della Polizia Locale, gruppo Parioli, sono intervenute dopo uno scontro tra ...

Roma, incidente a Corso Trieste: muore una donna di 38 anni in uno scontro tra moto

Nello scontro fra due moto è morta una 38enne, dopo essere stata soccorsa in gravissime condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Parioli che sta effettuando accertamenti per ri ...

Incidente mortale questo pomeriggio a Roma, poco dopo le ore 16, in Corso Trieste, angolo via Nomentana. Le pattuglie della Polizia Locale, gruppo Parioli, sono intervenute dopo uno scontro tra ...Nello scontro fra due moto è morta una 38enne, dopo essere stata soccorsa in gravissime condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Parioli che sta effettuando accertamenti per ri ...