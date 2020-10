Retronerd #30 – Broken Sword (Di venerdì 23 ottobre 2020) George a Parigi – Photo credit: webRetronerd torna come ogni venerdì per portarvi indietro nel tempo. Oggi parliamo del primo capitolo di una serie di avventure grafiche decisamente degna di nota, si tratta di Broken Sword: Il segreto dei Templari. Un po’ di storia… Broken Sword: Il segreto dei Templari è il primo capitolo della celebre saga di punta e clicca sviluppata da Revolution Software (già autrice di Beneath a Steel Sky) nel 1996.La particolarità di questo primo capitolo è sicuramente l’utilizzo del motore grafico Virtual Theatre, ideato proprio da Revolution Software e marchio di fabbrica della saga (sostituito, a mio parere erroneamente, da una grafica tridimensionale nel terzo e quarto capitolo).Il primo titolo della saga ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) George a Parigi – Photo credit: webtorna come ogni venerdì per portarvi indietro nel tempo. Oggi parliamo del primo capitolo di una serie di avventure grafiche decisamente degna di nota, si tratta di: Il segreto dei Templari. Un po’ di storia…: Il segreto dei Templari è il primo capitolo della celebre saga di punta e clicca sviluppata da Revolution Software (già autrice di Beneath a Steel Sky) nel 1996.La particolarità di questo primo capitolo è sicuramente l’utilizzo del motore grafico Virtual Theatre, ideato proprio da Revolution Software e marchio di fabbrica della saga (sostituito, a mio parere erroneamente, da una grafica tridimensionale nel terzo e quarto capitolo).Il primo titolo della saga ...

