Juve, incidente in macchina per il papà di Kulusevski alla Continassa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continassa, incidente d’auto per il papà di Kulusevski. La ricostruzione di quanto accaduto quest’oggi vicino al centro sportivo della Juve Fatto di cronaca riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport. Questo pomeriggio, nei pressi della Continassa, il papà di Dejan Kulusevski è stato coinvolto in un brutto incidente d’auto mentre si stava recando a prendere suo figlio post allenamento. Fortunatamente il padre è rimasto illeso, con un grande spavento come conseguenza dell’accaduto. macchina ferma, però, con i due che hanno lasciato il centro sportivo della Juventus in taxi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020)d’auto per il papà di. La ricostruzione di quanto accaduto quest’oggi vicino al centro sportivo dellaFatto di cronaca riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport. Questo pomeriggio, nei pressi della, il papà di Dejanè stato coinvolto in un bruttod’auto mentre si stava recando a prendere suo figlio post allenamento. Fortunatamente il padre è rimasto illeso, con un grande spavento come conseguenza dell’accaduto.ferma, però, con i due che hanno lasciato il centro sportivo dellantus in taxi. Leggi su Calcionews24.com

redblack1980 : Rigore per la juve - cmdotcom : #Juve, preoccupazione per #Kulusevski il padre coinvolto un incidente in auto mentre lo andava a prendere… - TuttoMercatoWeb : Juve, disavventura per il padre di Kulusevski: incidente in auto mentre lo andava a prendere - junews24com : Continassa, incidente d'auto per il papà di Kulusevski. La ricostruzione - - sissio78 : Il codice della strada dice che, in caso di incidente, bisogna uscire dalla macchina con un giubbotto catarifrange… -