Incidente in A1 a Modena | consigliere regionale in rianimazione | la sua auto è stata colpita da un giunto sollevato da un tir

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) È ricoverato in, a seguito di un grave, il coordinatoredi Fratelli d’Italia dell’Emilia-Romagna Michele Barcaiuolo. L’è avvenuto giovedì 22 ottobre mentre il politico stava viaggiando nella tratta modenese dell’strada A1, un chilometro prima del casello diSud. Adesso Barcaiuolo è ricoverato all’ospedale di Baggiovara, e non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’sulla quale viaggiava l’esponente di Fratelli d’Italia, che occupava il posto del passeggero, èda un pezzo di copertura di unstradale ...