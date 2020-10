Il theremin in edizione limitata per il centenario

Leggi su wired

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Foto: Moog)Moog ha presentato Claravox Centennial, un’speciale eche celebra i cento anni dalla nascita di uno dei primi strumenti musicali elettronici della storia. Reso celebre nella musica di avanguardia e per comparire in svariate colonne sonore di film celebri, ilha rivoluzionato il concetto di esecuzione in quanto si suona senza un vero e proprio contatto. Inventato dal fisico sovietico Lev Sergeevič Termen alias Léon, questo strumento sfrutta il movimento dell’esecutore nel campo d’onda per creare frequenze uniche e molto particolari, alterando le caratteristiche degli oscillatori in isofrequenza, che altrimenti sarebbero al di fuori dello spettro udibile. Le mani vanno a muoversi in corrispondenza delle due antenne ...