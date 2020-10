Grande Fratello Vip 5: una vippona richiede un test di gravidanza. Ecco di chi si tratta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Richiesta inaspettata al Grande Fratello Vip 5 da parte di Rosalinda, in arte Adua Del Vesco. La gieffina, infatti, avrebbe chiesto alla produzione di farsi recapitare un test di gravidanza. Non è esclusa, dunque, la possibilità che Adua sia in dolce attesa. Nei giorni passati, Rosalinda avrebbe lamentato alle sue coinquiline un ritardo del ciclo mestruale. Fra le ipotesi, la più accreditata è che sia rimasta incinta prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. Fuori dalla casa, Adua ha una relazione con Giuliano Condorelli che ha già fatto visita alla sua fidanzata dentro la casa. Prima di richiedere il test, però, Adua Del Vesco ci ha dovuto pensare un po’ su. Gli altri concorrenti hanno ... Leggi su trendit (Di venerdì 23 ottobre 2020) Richiesta inaspettata alVip 5 da parte di Rosalinda, in arte Adua Del Vesco. La gieffina, infatti, avrebbe chiesto alla produzione di farsi recapitare undi. Non è esclusa, dunque, la possibilità che Adua sia in dolce attesa. Nei giorni passati, Rosalinda avrebbe lamentato alle sue coinquiline un ritardo del ciclo mestruale. Fra le ipotesi, la più accreditata è che sia rimasta incinta prima di entrare nella casa delVip 5. Fuori dalla casa, Adua ha una relazione con Giuliano Condorelli che ha già fatto visita alla sua fidanzata dentro la casa. Prima dire il, però, Adua Del Vesco ci ha dovuto pensare un po’ su. Gli altri concorrenti hanno ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - vaccaro_noemi : Grande fratello, l’unica persona che abbiamo bisogno tutti quanti di vedere in casa come sorpresa è questa. LAZZARO… - StefyOrlyQueen : RT @pensierivforme: mi prendo la responsabilità di mettere ordine nel mondo di twitter: @LazzaroFantasia IL GRANDE FRATELLO SEI TU, SEI TU… - nicolmah : RT @pensierivforme: mi prendo la responsabilità di mettere ordine nel mondo di twitter: @LazzaroFantasia IL GRANDE FRATELLO SEI TU, SEI TU… -