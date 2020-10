GF Vip, Alice Fabbrica in casa per sputtanare (inutilmente) Andrea Zelletta: «Non è un comodino, mi chiedeva in continuazione di vederci. So che non mi ha dimenticata» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Andrea Zelletta (US Endemol Shine) Una ‘tresca’ apparentemente irrisolta potrebbe infastidire Andrea Zelletta nella dodicesima puntata di Grande Fratello Vip, in onda stasera su Canale 5. Il ‘vippone’ avrà infatti un faccia a faccia, a sorpresa, con Alice Fabbrica, l’influencer ventitreenne – vista a Uomini e Donne, Saranno Isolani e Ciao Darwin – che nei giorni scorsi ha fatto delle dichiarazioni poco edificanti sul suo conto, mettendo in dubbio la sua sincerità nei riguardi della fidanzata Natalia Paragoni. Una questione che Alfonso Signorini sviscererà a fondo in diretta. Intervistata da DiPiù Tv, la giovane si è infatti sbottonata sulla sua frequentazione con Andrea, avvenuta circa cinque ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 ottobre 2020)(US Endemol Shine) Una ‘tresca’ apparentemente irrisolta potrebbe infastidirenella dodicesima puntata di Grande Fratello Vip, in onda stasera su Canale 5. Il ‘vippone’ avrà infatti un faccia a faccia, a sorpresa, con, l’influencer ventitreenne – vista a Uomini e Donne, Saranno Isolani e Ciao Darwin – che nei giorni scorsi ha fatto delle dichiarazioni poco edificanti sul suo conto, mettendo in dubbio la sua sincerità nei riguardi della fidanzata Natalia Paragoni. Una questione che Alfonso Signorini sviscererà a fondo in diretta. Intervistata da DiPiù Tv, la giovane si è infatti sbottonata sulla sua frequentazione con, avvenuta circa cinque ...

infoitcultura : Anticipazioni GF Vip: scontro tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica - ElisaDiGiacomo : Gf vip, Paragoni dopo le parole di Alice su Zelletta: 'Sono tranquilla' - BarbyDeGrazia : #nikkireed si porta dietro la stalker ALICE unendo la loro puzza. #vip Nikki Reed la sua puzza vaginale di pesce ma… - BarbyDeGrazia : #nikkireed vende il marito #isf #iansomerhalder ad un cesso di nome ALICE. Una stalker , una criminale, una malata… - Alice_Caccamo00 : RT @rrache_: *GF Vip prolungato fino a febbraio* Io che è un mese che non dormo, non esco, non studio per seguire la diretta: #GFVip https:… -