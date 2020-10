Fimp a D’Amato | i pediatri nel Lazio sono 757 e non 1 100

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. – “757 idi famiglia in tutta la Regione. Settecentocinquantasette e non 1.100 come dichiarato dall’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato”. Parte da qui Teresa Rongai, segretario della sezione Roma edella Federazione italiana medici), per rispondere sulla necessita’ di un maggiore impegno da parte della categoria dei mediciin merito alla situazione Covid-19. “La replica alle ultime dichiarazioni dell’assessore e’ doverosa- afferma Rongai- ma non solo per fare il punto sui numeri, ma per sottolineare il grande impegno e la professionalita’ dimostrata dalla categoria deidi famiglia dall’inizio della pandemia ...