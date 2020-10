Cordon Bleu senza pollo! L’idea sfiziosa facile da fare

Leggi su virali.video

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Una versione casalinga eil classico pollo, dei, fatti interamente con le patate. Un piatto ottimo sia a forno che fritto che porterà sulle vostre tavole ottimi sapori e odori, soddisfacendo tutti gli amanti delle patate. Gli ingredienti che vi occorreranno sono:800 gr di patate50 gr di prosciutto cotto6 cucchiai di pangrattatoSaleSottiletteTimoOlio di semi di girasole o olio evo (a seconda del tipo di cottura voluta) Foto: incucinacongaiaeandrea Per la preparazione di questo piatto non servono grandi abilità ed è davvero una ricetta aperta a tutti. Ecco i passaggi da seguire:1. Cominciate la preparazione dei vostripelando e facendo bollire le patate, mettendole in una pentola piena d’acqua per circa 40 minuti.2. Terminata la bollitura, scolatele ...