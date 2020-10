Cambio ora nella notte di sabato 24 ottobre. Il buio arriverà prima! (Di venerdì 23 ottobre 2020) nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, torna l’ora solare. Alle 3 si dovranno spostare le lancette indietro di un’ora, tornando così alle ore 2:00. Con l’arrivo dell’autunno dunque, il buio arriverà prima alla sera ma si avrà più luce la mattina, almeno nella prima fase Leggi su udine20 (Di venerdì 23 ottobre 2020)tra24 e domenica 25, torna l’ora solare. Alle 3 si dovranno spostare le lancette indietro di un’ora, tornando così alle ore 2:00. Con l’arrivo dell’autunno dunque, ilarriverà prima alla sera ma si avrà più luce la mattina, almenoprima fase

pdnetwork : 'Il nemico è il virus, non le regole. Ora una visione comune per un cambio di passo'. La relazione del segretario… - infoitinterno : Ora solare 2020, cambio orario nel weekend: lancette in avanti o indietro? Possibile jet lag - indevilsarms : basta ho deciso ora cambio icon - luiginosnidero : RT @pdnetwork: 'Il nemico è il virus, non le regole. Ora una visione comune per un cambio di passo'. La relazione del segretario @nzingare… - GiusPecoraro : RT @StefanoZukunft1: Credo che sia proprio questo l’approccio giusto. Occorreva arrivarci prima ma comunque, seppur in ritardo e con tanti… -