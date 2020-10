Briatore replica a Galli che «non si muore solo di virus ma anche di fame» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha recentemente affermato: «Non vedo morti di fame per le strade ma morti di malattia negli ospedali». Flavio Briatore è tornato, ancora una volta, a parlare di Covid e a esporre la sua ormai nota posizione a favore degli imprenditori e contro tutte le misure restrittive che danneggiano l’economia. La replica a Galli arriva a Dritto e Rovescio: «Non si muore solo di virus. Si può morire anche di fame». LEGGI anche >>> L’insostenibile leggerezza dell’essere Briatore Briatore Galli: «Quello che dice ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha recentemente affermato: «Non vedo morti diper le strade ma morti di malattia negli ospedali». Flavioè tornato, ancora una volta, a parlare di Covid e a esporre la sua ormai nota posizione a favore degli imprenditori e contro tutte le misure restrittive che danneggiano l’economia. Laarriva a Dritto e Rovescio: «Non sidi. Si può moriredi». LEGGI>>> L’insostenibile leggerezza dell’essere: «Quello che dice ...

