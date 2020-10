Barcellona, Koeman: “Non mi aspetto un Real Madrid vulnerabile. Sergio Ramos può spostare gli equilibri” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Domani sarà tempo di clasico, il primo da allenatore del Barcellona per mister Ronald Koeman che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia.LE PAROLE DI Koemancaption id="attachment 1011793" align="alignnone" width="1024" Koeman, Getty Images/captionIl tecnico blaugrana ha toccato subito lo spinoso tema Griezmann: " È fra le opzioni per giocare. Ma non è bello parlare della sua funzione in ogni partita, perché vi sono più giocatori e la squadra è più importante". Koeman ha poi parlato della questione stipendi e dei relativi tagli: "Non sono preoccupato di questo. Se manca qualcosa in allenamento o nelle partite vado direttamente dai giocatori. Da parte del club è normale che vogliano abbassare gli stipendi in un contesto come quello attuale ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Domani sarà tempo di clasico, il primo da allenatore delper mister Ronaldche ha parlato in conferenza stampa alla vigilia.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1011793" align="alignnone" width="1024", Getty Images/captionIl tecnico blaugrana ha toccato subito lo spinoso tema Griezmann: " È fra le opzioni per giocare. Ma non è bello parlare della sua funzione in ogni partita, perché vi sono più giocatori e la squadra è più importante".ha poi parlato della questione stipendi e dei relativi tagli: "Non sono preoccupato di questo. Se manca qualcosa in allenamento o nelle partite vado direttamente dai giocatori. Da parte del club è normale che vogliano abbassare gli stipendi in un contesto come quello attuale ...

ItaSportPress : Barcellona, Koeman: 'Non mi aspetto un Real Madrid vulnerabile. Sergio Ramos può spostare gli equilibri' -… - Cucciolina96251 : RT @mirkocalemme: Chi segue #Pedri da vicino, racconta che i paragoni con #Iniesta non sono affatto azzardati. Il ragazzino non sará una co… - TUTTOJUVE_COM : QUI BARCELLONA - Koeman: 'Le parole di Piqué? Lo rispetto, l'importante è che sia focalizzato sulla partita' - sportface2016 : #Liga | #Barcellona, le parole del tecnico Ronald #Koeman alla vigilia del #Clasico contro il #RealMadrid - TUTTOJUVE_COM : QUI BARCELLONA - Buone notizie per Koeman: Jordi Alba tra i convocati per il Clasico! Ok per la Juventus -