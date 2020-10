Atari Mini PONG Jr è l' inaspettato ritorno di PONG

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020); il più semplice e conosciuto dei giochi arcade e a quanto pare sta per tornare in una veste nuova e rinnovat. Come? Grazie adJr, un nuovo dispositivo portatile dedicato ai nostalgici e non solo.Il dispositivo da tavolo; stato sviluppato in collaborazione con UNIS Technology Ltd., con sede in Cina, che produce un'ampia gamma di macchine da sala giochi e da divertimento.; lungo solo 30 cm e utilizza un pannello LCD da 7,9 pollici per rappresentare la superficie del tavolo del gioco. Il controllo avviene tramite quadranti fisici e l'alimentazione viene fornita tramite un cavo USB e un adattatore (incluso nella confezione) o inserendo tre batterie ricaricabili (AA) opzionali. Oltre a due ...