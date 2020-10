A Roma stop alla vendita di alcolici nei minimarket, di notte, nel weekend (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oltre l’ordinanza sulla chiusura delle piazze della movida firmata ieri dalla sindaca Raggi il Campidoglio è al lavoro ad un’ordinanza anti-minimarket per evitare rischi di assembramenti nelle zone della movida.Un provvedimento che prevede il divieto della vendita di alcolici nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 21.00 alle 7.00 del giorno successivo, da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, “alla vendita al dettaglio, per asporto e anche attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oltre l’ordinanza sulla chiusura delle piazze della movida firmata ieri dsindaca Raggi il Campidoglio è al lavoro ad un’ordinanza anti-per evitare rischi di assembramenti nelle zone della movida.Un provvedimento che prevede il divieto delladinei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 21.00 alle 7.00 del giorno successivo, da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, “al dettaglio, per asporto e anche attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Coronavirus, Boccia: 'A misure restrittive da governo seguono 'ristori'

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia ... Un lockdown generalizzato provocherebbe uno stop delle scuole che non sarebbe giusto per quelle aree che sono in grado di reggere il virus, serve intervenire ...

